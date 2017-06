Parliamo delle mie donne - Trailer italiano

Parliamo delle mie donne, di Claude Lelouch

Johnny Hallyday è il protagonista di Parliamo delle mie donne, il film di Claude Lelouch in arrivo nei cinema dal 22 giugno. Il regista parigino racconta la famiglia, il perdono, l’amicizia. Sceglie la rockstar francese e gli affida il ruolo di un uomo che ha sacrificato tutti i suoi affetti a causa del suo lavoro. Un fotografo di guerra. Un impegno che lo ha tenuto lontano da casa, a migliaia di chilometri di distanza dalle sue quattro figlie. Ma cosa succede quando si arriva a un punto della vita in cui bisogna confrontarsi con i propri errori? Lelouch circonda il suo protagonista di personaggi femminili che lo costringeranno a guardare dentro la sua anima in questa storia a metà strada tra commedia e dramma, interpretata anche da Sandrine Bonnaire ed Eddy Mitchell.



