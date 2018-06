Young Sheldon, due chiacchiere con "il giovane Tom Cruise" prima del gran finale della serie

NOTIZIE

Berlino - "Non so perché ma Iain ha deciso che per oggi non stringerà più la mano ai giornalisti". Non è di certo la prima volta che frasi del genere vengono pronunciate a un evento stampa legato a un film o a una serie interpretata da una star. Può capitare con apparenti "germofobi" come Jared Leto, Edward Norton e anche Jennifer Lawrence, ciononostante la persona che ci avverte che non ci sarà nessuna stretta di mano, tiene gli occhi bassi quando pronuncia la sua frase.Questo perché, star della sit-com- spinoff di The Big Bang Theory - ha solo nove anni. Tra un po' saranno dieci (il prossimo 15 luglio), ma possiamo confermare che. Non solo perché somiglia alla star di Mission: Impossible, ma: "Non sono di certo io la star dello show - afferma ridimensionando il suo ego - Se uno dei miei colleghi non arrivasse sul set allora non potremmo girare la serie. Viene tenuta in piedi da tutti. Se un tecnico della luce non si presentasse alla mattina, allora l'illuminazione sarebbe terribile. Se uno del dipartimento make-up non venisse a truccarci, allora non sembrerei così carino (sorride). Tutti fanno qualcosa di vitale su questo nostro set. Siamo tutti delle piccole formiche, necessarie: se ne togli una crolla tutto".. Intanto una seconda stagione è già stata confermata . Nella stanza in cui ci riceve presso l'Hotel Adlon, a dieci passi dalla porta di Brandeburgo, Armitage arriva con un entourage di cinque adulti, uno dei quali è la madre, sempre presente durante tutte le interviste del giorno.

Iain ricordi ancora il momento in cui hai avuto la benedizione finale di Jim Parsons, lo Sheldon di Big Bang Theory?

Non riesco a pensare al momento esatto in cui è successo. Non c'è stato un momento in cui mi sono sentito dire: "adesso sei pronto!". Jim però è sempre disponibile e mi ha insegnato tanto su Sheldon. I suoi suggerimenti sono sempre molto utili. E' soprattutto una persona gentile: mi dice che sono stato io a imparare da solo, ma in realtà ho avuto grande aiuto da lui. Perché ne avevo bisogno (l'ultima frase Armitage la pronuncia a voce bassa, stringendo la bocca e cercando la complicità di chi lo intervista. N.D.R.).



Più volte hai detto che interpretare un personaggio che già è stato portato in scena da un altro attore è stata una sfida. C'è però qualcosa che ti associa direttamente a Sheldon? Una sua particolarità che hai sentito molto vicina a te?

Dunque entrambi amiamo la scienza. Ci piacciono i libri. A me però non piacciono i fumetti. Devo dire che Sheldon mi ha contagiato la passione per la matematica: vi potrei parlare della sequenza di Fibonacci, del rettangolo aureo e del poligono stellato.



Sheldon ha un poster di Einstein in camera, chi sono invece i tuoi miti?