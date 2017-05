Videointervista: la Bond-Girl Naomie Harris racconta le scene più drammatiche di Collateral Beauty

"Will Smith... a tratti era perfino difficile guardarlo in faccia sul set, perché era una cosa sconvolgente vederlo così addolorato. Sapevo che Will era un attore straordinario, quindi non sono rimasta sorpresa dalla sua performance... quello che mi ha sorpreso è stata la reazione che ho avuto io davanti a lui" - a parlare è Naomie Harris attrice che divide la scena con Smith nel drammaVi presentiamo la nostra intervista alla Bond-Girl - è attualmente Miss Moneypenny nella saga con Daniel Craig - in occasione dell'uscita di Collateral Beauty in Home Video. Il film è adesso disponibile in DVD e Blu Ray e anche su Infinity, Premium Play e SKY Primafila."Will è uno che ama scherzare tra un ciak e l'altro - rivela l'attrice - La mia impressione è che questa sia la sua responsabilità. Non glielo ho mai chiesto, ma io credo che tenere l'energia sul set sempre altissima sia una sua responsabilità. Canta per la troupe e scherza con tutti... ed è una cosa bellissima".