Videointervista: Fabio Rovazzi presenta Il vegetale, suo primo film da protagonista 

17.01.2018 - Autore: servizio di Pierpaolo Festa, montaggio di Paola Schettino Nobile (Nexta)



Fabio Rovazzi fa il suo ingresso nel mondo del cinema. In prima linea. Protagonista de Il vegetale , viene diretto da uno specialista della commedia come Gennaro Nunziante , l'uomo che ha girato tutti i film con. E sullo schermo viene anche affiancato da Luca Zingaretti , suo compagno in scena. Attore, comico, cantante rap, youtuber. Abbiamo incontrato Rovazzi per parlare di questo suo debutto cinematografico.

"Non ho mai avuto un'identità precisa. Cercavo sempre di trovare una maschera ma non l'ho trovata. Gennaro invece ha individuato in me la maschera che funziona di più, quella del subire - afferma Rovazzi - Sicuramente fare l'attore per me è una novità assoluta. Sono sempre stato abituato a interpretare cose da sette minuti (...) quello che ho provato è un senso di grande responsabilità (...) Anche nei confronti del pubblico, perché comunque questo film ha tanti significati".