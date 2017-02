Videointervista: Alessandro Borghi, uno dei migliori attori europei arriva in TV con Dalida

Alincontriamo Alessandro Borghi . Romano, classe 1986, Borghi è uno degli attori italiani del momento: lo abbiamo visto in Non essere cattivo , e molto presto in Dalida , film in cui interpreta il cantautore. Da adesso è una delle, uno dei dieci migliori giovani attori europei dell'anno.: "Non l'ho fatto perché volevo diventare un attore (...) è stata una piccola parentesi della mia vita che è capitata per caso. Facevo da tanti anni arti marziali e gli amici mi chiamavano (sui set): 'ti va di venire?'. Andavo sul set, mi picchiavo con la gente e tornavo a casa!".Dalida segna la prima esperienza internazionale di Borghi che per interpretare Luigi Tenco ha lavorato molto anche sulla voce e sulla mimica: "Non ho imparato a suonare il pianoforte ma dovevo comunque fare un lavoro credibile in playback. Guardavo La La Land l'altro giorno e mi chiedevo: 'chissà se Gosling ha suonato veramente il piano...'". A proposito del look che sfoggia nel film, l'attore continua: "Al make-up sono stati formidabili, io per primo non immaginavo sarei stato credibile nei panni di Tenco (...) Ho trovato una risorsa incredibile: un film intitolatoin cui Tenco interpreta se stesso. Ho studiato il personaggio su quel film, il suo modo di camminare, di parlare e di polemizzare".: "Qui ci si sente europei. Si ha la percezione di far parte di un gruppo dove non ci sono assolutamente barriere all'interno. E' un grandissimo momento per il cinema ma forse noi italiani siamo un po' chiusi e forse non ci apriamo al resto del mondo: questa (cerimonia) è una conferma che invece abbiamo tutti lo stesso amore per il nostro mestiere e lo intendiamo alla stessa maniera. E abbiamo tutti la possibilità di farlo ovunque".