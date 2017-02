Videodiario dalla Berlinale, giorno 1: benvenuti al Festival di Berlino!

L'energia di Paul Verhoeven (78 anni compiuti a luglio), le parole potenti di Maggie Gyllenhaal e un film d'apertura tanto importante quanto non convincente fino in fondo. Questi sono gli elementi che hanno caratterizzato il primo giorno al Festival di Berlino.. Un video che vi mostriamo a seguire:Il giorno di apertura della sessantasettesima edizione del Festival di Berlino ci ha offerto l'incontro stampa con la giuria presieduta dal regista die la première mondiale di Django. Il film, diretto dal francese, racconta la storia di, chitarrista e compositore che fu costretto a fuggire dalla Parigi occupata dai nazisti nel 1943, poiché le sue origini sinti mettevano in pericolo lui e la sua famiglia sotto il regime di Hitler. È stato accolto tiepidamente dalla stampa internazionale, nonostante sia il primo film simbolo di questa edizione totalmente incentrata sulla diversità.