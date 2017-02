T2: Trainspotting, Danny Boyle presenta il primo imperdibile sequel del 2017

"Quando abbiamo lavorato al primo film, gli attori avevano pochissima esperienza. Si limitavano a fare tutto quello che gli dicevo di fare! - afferma Boyle con il sorriso sulle labbra - Oggi hanno più fiducia nelle loro capacità (...) si sentivano al sicuro all'interno del film. Le loro caratteristiche individuali sono rimaste uguali a come le ricordavo nel primo film. Bobby Carlyle ha questa forza incredibile e naturale di arrivare subito al massimo della collera... Spud invece è una specie di clown straordinario che ti spezza il cuore. Perché lui è davvero "incasinato". Sick Boy è il calcolatore. C'è qualcosa in lui che suscita diffidenza. Non sai mai cosa pensa quando ti guarda. E Renton... Ewan McGregor è come un clarinetto. Il più soave tra tutti gli strumenti. È in grado di trasformare la bruttezza in bellezza con una sola nota".Il regista parla anche delle donne di Trainspotting, a cominciare dal grande ritorno della Diane interpretata da Kelly Macdonald : "La vediamo in un bellissimo cammeo: è diventata avvocato di successo. È riuscita a fare carriera. Le altre donne del film hanno poche battute, ma le loro azioni sono di grande impatto. La moglie di Begbie per esempio ha compiuto grandi sforzi per non far diventare il figlio uguale al padre. E questo è un punto importante della nostra storia. La compagna di Spud ha educato il figlio per non trasmettergli la natura caotica e autodistruttiva del padre. Anche questo giovane ragazzo si è creato una vita decente. E in ultimo Veronica, la ragazza che lavora nella sauna, quella che si beffe di questi protagonisti".