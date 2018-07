Ocean's 8, videointervista a Cate Blanchett e Mindy Kaling: "Film come questo non saranno più una rarità"

Un film di rapine, una commedia brillante, romantica, una storia d'amicizia. La saga di Ocean's continua e cambia squadra.. Il film arriva adesso in Italia, ne parliamo con Cate Blanchett nella videointervista che vi presentiamo in alto.- afferma la Kaling a proposito del numero di donne in prima linea in un blockbuster targato Warner Bros. - Spero che questo messaggio passerà anche attraverso i media: film come Ocean's 8 non sono un'eccezione alla regola, d'ora in poi la situazione è cambiata".: " Wonder Woman era un film con tutte le carte in regola. Sapevamo che la regista, gli attori e i professionisti degli effetti speciali sarebbero stati tutti perfetti. E pur sapendo questo, tutte noi donne che lavoriamo nel cinema eravamo lì a pensare: 'fa che sia un buon film, ti prego fa che sia un buon film!'. Il risultato doveva essere incredibile: perché se sei una donna devi ottenere un successo enorme se vuoi che venga considerato al pari dei successi degli uomini. Ma tutto questo sta cambiando e questo nostro film lo dimostra".