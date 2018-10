Mostro dal cuore d'oro, Ron Perlman diventa furioso solo su Twitter

NOTIZIE

10.10.2018 - Autore: Pierpaolo Festa, da Sitges



Hello motherfuckers!" questo il saluto di Ron Perlman quando Film.it lo incontra al Festival di Sitges. Per un momento ha un'espressione serissima scolpita in volto, dopo un secondo si lascia andare a un accenno di sorriso. C'è da aspettarselo quando hai a che fare con Perlman, uno dei più duri del grande schermo che ha interpretato buoni e cattivi mai superficiali. Attore caratterista con 240 ruoli al suo attivo, Perlman è anche un'icona, sia nel cinema tratto dai fumetti (Hellboy è uno dei suoi personaggi più memorabili) sia nella TV di fine millennio: era lui Vincent innamorato della giovane Linda Hamilton ne La bella e la bestia, celebre serie andata in onda per la prima volta dal 1987 al 1990.



Guarda le foto: La bella e la bestia, Linda Hamilton e Ron Perlman 25 anni dopo







A Sitges l'attore riceve il premio "macchina del tempo" alla carriera (lo stesso andato a Pam Grier) e presenta il thriller Asher, dove lo vediamo nei panni di un sicario avanti con l'età alle prese con un "ultimo contratto" che si rivelerà una missione suicida. Ha compiuto 68 anni lo scorso 13 aprile e ripensando agli inizi nello showbusiness ricorda: "Interpretare ruoli da sex symbol è stato sempre fuori dai giochi. Ripenso all'aspetto che avevo da bambino, mi sentivo un po' come Quasimodo. Non avevo tanta autostima, anzi, non ero per niente a mio agio nella mia stessa pelle".



Leggi l'intervista a Pam Grier, la musa di Tarantino difende Harvey Weinstein " questo il saluto diquando Film.it lo incontra al Festival di Sitges. Per un momento ha un'espressione serissima scolpita in volto, dopo un secondo si lascia andare a un accenno di sorriso. C'è da aspettarselo quando hai a che fare con Perlman, uno dei più duri del grande schermo che ha interpretato buoni e cattivi mai superficiali. Attore caratterista con 240 ruoli al suo attivo,, sia nel cinema tratto dai fumetti (è uno dei suoi personaggi più memorabili) sia nella TV di fine millennio: era luiinnamorato della giovane Linda Hamilton ne, celebre serie andata in onda per la prima volta dal 1987 al 1990.A Sitges l'attore riceve il premio "macchina del tempo" alla carriera () e presenta il thriller, dove lo vediamo nei panni di un sicario avanti con l'età alle prese con un "ultimo contratto" che si rivelerà una missione suicida. Ha compiuto 68 anni lo scorso 13 aprile e ripensando agli inizi nello showbusiness ricorda: "Interpretare ruoli da sex symbol è stato sempre fuori dai giochi. Ripenso all'aspetto che avevo da bambino, mi sentivo un po' come Quasimodo. Non avevo tanta autostima, anzi, non ero per niente a mio agio nella mia stessa pelle".

Aspetto e autostima bassa non hanno però fermato la sua trasformazione in attore: "ln un certo senso lo devo a mio padre - continua - Ho scoperto il cinema attraverso i suoi occhi e il suo buon gusto. Mi ha mostrato Charles Laughton nei panni di Quasimodo in Notre Dame. Aveva un aspetto mostruoso, ma allo stesso tempo era un personaggio bellissimo. Il più bello del film. In qualche modo interpretare ruoli di emarginati ti fa sentire più forte. La superficie mostruosa di questi personaggi viene annientata dalla profondità della loro anima". Ma Perlman si dice ancora sorpreso dei ruoli che ha ottenuto grazie al suo look: "Non ero affatto preparato, non mi sarei mai aspettato che avrei interpretato ruoli alla Quasimodo più volte nel corso della mia carriera. Da Il nome della rosa a La bella e la bestia a Hellboy".