Libere, disobbedienti, innamorate: la videointervista alla regista Maysaloun Hamoud

Film.it incontra la regista Maysaloun Hamoud e la protagonista Mouna Hawa partendo da una domanda: quanto questo film strizza l'occhio al cinema di Ken Loach in tutto il suo humour e in tutta la sua rabbia?La regista conferma di essersi ispirata anche a Loach, Pedro Almodovar e Quentin Tarantino: "Amo molto Loach - afferma - e posso dire di essermi ispirata a molti aspetti del suo cinema. Lui affronta la situazione con ironia quando descrive i personaggi e i diversi contesti. Anche io ho cercato di fare altrettanto. Credo che la critica e l'attivismo siano un compito dell'arte del cinema. Per la rabbia, sì, volevo suscitare una reazione: non volevo far contenti tutti. Quando c'è un sentimento di rabbia vuol dire che si iniziano a fare delle domande. Vogliamo anche capire in che modo occorre gestire questa rabbia. Dunque alla fine la cosa fa il suo effetto... quello che volevo per il film".