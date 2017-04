Libere disobbedienti innamorate - La nostra recensione

NOTIZIE

05.04.2017 - Autore: Alessia Laudati (Nexta)



In realtà la storia di un’amicizia femminile tra tre donne palestinesi nella La prima reazione dopo che sono passati alcuni minuti dall’inizioè di vera sorpresa. Ma come è possibile, ci si chiede guardando l’atteggiamento spregiudicato e occidentalizzato di Lalia (Mouna Hawa), avvocatessa arabo-israeliana ache fuma continuamente sigarette e veste alla moda e di Salma (Sana Jammelieh) aspirante dj lesbica, che queste donne non somigliano per nulla allo stereotipo tradizionale della donna arabo-musulmana?In realtà la storia di un’amicizia femminile tra tre donne palestinesi nella Tel Aviv più underground, una città dove vivono tante anime, dettaglio già contenuto nella premessa del film visto che Salma e Leila sono rispettivamente due ragazze arabo-cristiane e arabo-laiche alle quali si aggiungerà Nur, arabo-musulmana osservante, è una colorata sorpresa.

Si racconta di tre anime differenti che appartengono ad una generazione che cerca di trovare la propria libertà in una terra segnata fortemente dalla centralità della religione, ma anche dal desiderio di guardare alle future generazioni con maggiore libertà.





E le donne che si trovano a condividere un appartamento non sono molto diverse nelle dinamiche, nella volontà di divertimento, in certi casi anche nella goffaggine, da tante protagoniste e protagonisti di commedie prodotte in Europa con le quali il film condivide una sceneggiatura spigliata e una raffinatezza dell’inquadratura, anche se poi la cura per i vestiti, i colori, le atmosfere è più vicina all’estetica maniacalmente curata del mondo americanizzato e totalmente ‘libero’ di



In Libere disobbedienti innamorate è infatti centrale il tema dell’emancipazione femminile. Distaccarsi dalla famiglia, dal patriarcato, da una serie di valori ereditati dalla cultura dominante che però le protagoniste stentano o rifiutano del tutto di abbracciare. Si tratta di una novità per il cinema mediorientale, per come si avvicina al genere commedia distaccandosi dai temi bellici e trovando una propria ribellione mista a leggerezza dentro e fuori dallo schermo.E le donne che si trovano a condividere un appartamento non sono molto diverse nelle dinamiche, nella volontà di divertimento, in certi casi anche nella goffaggine, da tante protagoniste e protagonisti di commedie prodotte in Europa con le quali il film condivide una sceneggiatura spigliata e una raffinatezza dell’inquadratura, anche se poi la cura per i vestiti, i colori, le atmosfere è più vicina all’estetica maniacalmente curata del mondo americanizzato e totalmente ‘libero’ di Sex and the City . Ed è forse il tentativo voluto di l’abbracciarne l’estetica ma in qualche modo di non poterne raggiungere l’essenza, in una regione profondamente diversa dagli Stati Uniti per storia e conquista di diritti individuali, a far emergere attraverso il paradosso la realtà della condizione femminile mediorientale.