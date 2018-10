Le terrificanti avventure di Sabrina, ecco l'attrice che incarna la celebre strega nella nuova serie Netflix

NOTIZIE

Kiernan Shipka è stata la figlia di Don Draper in Mad Men. Adesso è la protagonista dello show horror in arrivo dal 26 ottobre

17.10.2018 - Autore: Pierpaolo Festa



Sabrina Spellman agiva accompagnata dalle risate e dagli applausi del pubblico in sottofondo. Il personaggio aveva il volto di Melissa Joan Hart ed era la protagonista di una sit-com andata avanti per sette stagioni, dal 1996 al 2003 (l'abbiamo vista su Italia 1). Ora quelle risate vengono silenziate, le luci del set abbassate al massimo: Sabrina torna protagonista di una nuova serie TV, questa volta all'interno di atmosfere fantasy e horror, anche perché i realizzatori vengono direttamente dalla serie Riverdale che esplora le tenebre nascoste dietro una cittadina apparentemente tranquilla. La prima stagione de ieci episodi a partire dal 26 ottobre, appena in tempo per Halloween. Una seconda stagione è già stata approvata.







Sally Draper, figlia di Don Draper anche lei in prima linea nella serie cult Mad Men. Film.it la incontra a Barcellona, all'interno di un caffè che i promoter della piattaforma streaming hanno trasformato in una specie di santuario esoterico con tanto di pentacoli dipinti sui muri. Ci avviciniamo all'attrice che ci accoglie su un divano, scalza, quasi un tutt'uno con il suo personaggio: "In questa nuova produzione Sabrina non è troppo femminile. Almeno inizialmente. Si veste in maniera semplice: la vediamo in scena con gonne e camicette. Ma più la serie va avanti, più lei diventa matura, a quel punto anche il suo stile cambia". La nuova Sabrina è interpretata dalla diciottenne Kiernan Shipka , attrice che fino ad oggi conoscevamo come, figlia dianche lei in prima linea nella serie cult. Film.it la incontra a Barcellona, all'interno di un caffè che i promoter della piattaforma streaming hanno trasformato in una specie di santuario esoterico con tanto di pentacoli dipinti sui muri. Ci avviciniamo all'attrice che ci accoglie su un divano, scalza, quasi un tutt'uno con il suo personaggio: "In questa nuova produzione Sabrina non è troppo femminile. Almeno inizialmente. Si veste in maniera semplice: la vediamo in scena con gonne e camicette. Ma più la serie va avanti, più lei diventa matura, a quel punto anche il suo stile cambia".

Questo nuovo show si svolge in un'epoca senza tempo. Ha dei dialoghi moderni, affronta temi contemporanei ma non menziona mai il 2018. Si parla di bullismo, individualismo, femminismo. E' molto dark, ha un aspetto un po' vintage, ma sotto la superficie affronta temi reali e attuali.

Sabrina diventa simbolo del credere in sé stessi e combattere per tutto ciò che si ritiene giusto.

Be' riflette ciò che i giovani affrontano oggi: quel momento in cui ci si ritrova a dover prendere tante grandi decisioni, e quasi ci si sente obbligati perché è la società che si aspetta che tu lo faccia. A quel punto entra in scena Sabrina e in preda a questo quesito riesce a creare il suo percorso personale. Ecco dunque il messaggio della serie: essere autentico verso te stesso non significa necessariamente seguire la strada che dovresti seguire per tradizione.

L'idea di riportare Sabrina in scena nasce inizialmente con l'intenzione di un potenziale cross-over con Riverdale. Quella produzione era basata sui vecchi fumetti. Qui c'è un nuovo fumetto creato nel 2014 dall'uomo che ha sviluppato la serie, Roberto Aguirre-Sacasa. Sabrina è sempre un'icona e rimane al centro dello show, ma cambiamo direzione e viriamo verso l'horror. E' una tradizione che fa parte del personaggio: nel corso di cinque decenni ha percorso diverse direzioni. Questa è l'epoca del dark e i nostri showrunner non hanno esitato a portare in scena quelle atmosfere. La nostra serie si impegna a far paura, è interessante vederlo ma è anche divertente. Ci sono tanti elementi oscuri ma vengono compensati dalla storia d'amore tra Sabrina e il suo fidanzato, Harvey Kinkle, un mortale che lei dovrebbe abbandonare per seguire la sua vita da strega. Attenzione... ho detto "dovrebbe".

Non credo che accadrà. Sarebbe comunque interessante se uno o due dei personaggi delle rispettive serie si incontrassero in un episodio. Si tratta di due produzioni molto diverse, per questo non riesco a immaginare un crossover permanente. Però immaginiamo a volte che questi personaggi possano passare un periodo a Riverdale e portare ulteriore caos anche in quella serie!

All'inizio della conversazione dicevi che la serie affronta temi attuali e parlavi anche di femminismo.

Sabrina è decisamente un personaggio femminista. Si butta a capofitto in ciò in cui crede, va a scuola ed è molto attiva, si affida ai suoi amici e crede in un mondo in cui tutti hanno le stesse opportunità. E' una donna piena di energia, una donna profonda, ma ha anche tanti difetti proprio come tutti gli esseri umani. E questa è una cosa molto femminista.



Le terrificanti avventure di Sabrina arriverà su Netflix dal 26 ottobre.