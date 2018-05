Intervista a Sam Rockwell, attore da Oscar: "Per Tre manifesti a Ebbing, Missouri mi sono ispirato a Forrest Gump"

Fino a qualche anno fa Rockwell era un attore conosciuto soprattutto da cinefili incalliti rimasti inchiodati dalle sue performance in film come Moon (thriller fantascientifico interamente retto sulle sue spalle) o Il genio della truffa dove era il socio in affari (loschi) di Nicolas Cage. Aveva perfino avuto la sua grande occasione mainstream con Iron Man 2 , dove interpretava un cattivo: l'unico attore che cercava di salvare il salvabile nel peggior film Marvel.Adesso la musica è cambiata: l'Oscar che Rockwell ha vinto per Tre manifesti a Ebbing, Missouri lo ha immortalato in diretta mondiale. Quella statuetta al migliore attore non protagonista che in passato ha regalato un'impennata alle carriere di persone come Denzel Washington, Kevin Spacey e Christoph Waltz. In attesa di vederlo in tre nuovi film nel 2018 (uno dei quali lo schiera in campo nei panni dell'ex presidente), possiamo adesso ritrovarlo nel salotto di casa nostra per riscoprire la performance che gli ha regalato l'Oscar.: ecco dunque l'attore nei panni dell'agente, poliziotto razzista e alcolizzato che nemmeno troppo lentamente si fa strada nel cuore dello spettatore, mentre lui stesso trova in qualche modo la redenzione: "Sul set c'erano veri poliziotti a darmi delle dritte - racconta l'attore - Erano molto disponibili ed emozionati di prendere parte a un film: sapevano che non stavo interpretando uno di loro. E in fondo il mio personaggio gli piaceva".