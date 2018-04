Ghost Stories, il buon Martin Freeman svela il suo lato horror (Videointervista)

all'apice della sua oscurità. Terrificante e disturbante nell'horror. Non lasciatevi ingannare dall'aspetto gentile dell'attore. qui riesce a essere più terrificante che mai. Perfino vestito da gentleman inglese: "E' stato divertente interpretare qualcuno che trova piacere nell'oscurità. L'uomo che interpreto è proprio così"."La cosa interessante della natura umana è il voler apparire onesti e allo stesso tempo nascondere qualcos'altro". Dopo aver interpretatonella trilogia de Lo Hobbit nella serie Sherlock , Freeman passa al lato oscuro. Lo ha già fatto nella serie. Adesso è in sala con Ghost Stories e presto lo vedremo tra gli zombie in, film in arrivo su Netflix."Da attore cerchi sempre di esplorare ruoli che non hai mai fatto prima".Freeman parla dell'oscurità anche nella sua vita: "Io posso fare paura, chiedete ai miei figli!". E racconta i suoi giorni di adolescente pigro ma buono: "Ero un bravo ragazzo. Non ho mai causato grandi problemi a mia madre. Sono il più piccolo di cinque figli. Quindi avevo già visto altri membri della mia famiglia creare difficoltà a mia madre facendo cose che non avrebbero dovuto fare. Conoscevo le buone maniere. Da giovane ero molto impegnato in politica. Mi piacevano la musica, l'abbigliamento, i libri sin da quando avevo nove anni. Mi dedicavo alla politica più di quanto faccia adesso. Ero un pigrone. Non ero un bravo studente. Mi interessava l'educazione religiosa inglese, qualche sport e l'arte. Nient'altro! Non ero uno studente motivato. Per niente".