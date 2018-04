Ghost Stories, tensione e divertimento nell'horror con Martin Freeman (Recensione)

NOTIZIE

L’orrore si nasconde dietro le porte chiuse, nell’oscurità della notte. A scatenare la paura è l’ignoto, le foreste immerse nel buio che racchiudono terribili segreti. Gli incubi sono frutto della mente, di tutto ciò che sfugge al controllo della realtà. In fondo la cronaca è tristemente piena di assassini. Ma quando la minaccia è fantasma? Cambiano le regole del gioco. È qualcosa che non sappiamo dominare e scava nel profondo. “I mostri sono frutto dell’immaginario”, spiega in Ghost Stories un professore di un altro tempo. Sono il riflesso di quello che non vorremmo mai incontrare.

Il ritmo è mozzafiato, la tensione va alle stelle. In Ghost Stories ritroviamo l'ironia, qualche sorriso, mentre la suspense è un continuo crescendo. Il film nasce da una pièce teatrale di Jeremy Dyson e Andy Nyman (qui registi e sceneggiatori) che giocano con i classici del genere per costruire un atto d'amore verso gli horror della Ealing e quelli rivolti a un pubblico più ampio della Hammer, senza dimenticare la Amicus.

Ancora una volta il campo di battaglia è il quotidiano, i luoghi che dovrebbero proteggere invece di spaventare: il salotto, la stanza da letto, per poi sprofondare nelle cantine abbandonate e nel subconscio.

Incubi notturni di Basil Dearden, Alberto Cavalcanti, Robert Hamer e Charles Crichton. Era un film a episodi, una fusione tra generi, che cercava di ritrovare l'identità inglese per una nazione che era appena uscita dalla guerra. Anche nel 2018 ritroviamo l'individualismo targato Londra, che ormai si è evoluto. All'epoca si voleva creare un fronte comune contro il male, oggi si preferisce stare lontani, abbandonare le alleanze per risolvere i problemi in proprio. Con Ghost Stories si può vedere l'evoluzione di un Paese, come cambia il pensiero comune nel corso dei decenni. Le collaborazioni si sfaldano, le certezze crollano. Chi rifiuta l'esistenza di un'altra dimensione sarà messo a dura prova.





Il terrore arriva dall’Inghilterra, come indi Basil Dearden, Alberto Cavalcanti, Robert Hamer e Charles Crichton. Era un film a episodi, una fusione tra generi, che cercava di ritrovare l’identità inglese per una nazione che era appena uscita dalla guerra. Anche nel 2018 ritroviamo l’individualismo targato Londra, che ormai si è evoluto. All’epoca si voleva creare un fronte comune contro il male, oggi si preferisce stare lontani, abbandonare le alleanze per risolvere i problemi in proprio.. Le collaborazioni si sfaldano, le certezze crollano. Chi rifiuta l’esistenza di un’altra dimensione sarà messo a dura prova.