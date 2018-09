Friedkin Uncut, il regista de L'esorcista si confessa insieme a Quentin Tarantino e Wes Anderson

NOTIZIE

Autore: Pierpaolo Festa



Sono tante le storie che si raccontano su Friedkin e sulla sua natura selvaggia, sono molte di più le storie che lui stesso racconta senza peli sulla lingua (molte delle quali sono finite nella magnifica autobiografia Il buio e la luce. La mia vita e i miei film edita in Italia da Bompiani): i Basquiat originali buttati nel cestino della spazzatura senza esitare, gli schiaffi agli attori per ottenere la loro concentrazione prima del ciak, gli spari sul set de L'esorcista e il fatto che per far cinema non bisogna frequentare alcuna scuola “basta studiare tutti i film di Hitchcock”. Per chi lo ama William Friedkin è Billy e l’unico modo di raccontarlo è “Uncut” e cioè senza alcuna censura. “Questo è un racconto senza filtri – continua Zippel - Più che andare a tirare fuori degli aneddoti che non fossero stati già raccontati, ho voluto dare a Billy la possibilità di raccontarsi nella maniera più spontanea, diretta e intima possibile. Insieme a lui sullo schermo ci sono altri venti intervistati che attraverso le loro storie contribuiscono a creare un ritratto sorprendente e polifonico di questo artista”.





Leggi l'intervista a William Friedkin: "Non chiamatemi selvaggio, io sono come sono"

La macchina da presa di Zippel cattura le confessioni di tecnici e autori che hanno collaborato con Friedkin ma anche grandi cineasti contemporanei che amano il lavoro del regista. “Quentin Tarantino invece racconta quella volta in cui la madre gli proibì di andare al cinema a vedere L’esorcista: “Tarantino vive nella casa in cui Friedkin viveva negli anni Settanta, proprio ai tempi de L’esorcista. L’ha presa come forma di tributo a Friedkin. Più che un fan è quasi uno studioso di ogni fotogramma del cinema del regista. Ha tutte le sue pellicole e nel nuovo film che sta girando –

