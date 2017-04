American Playboy: erotismo e lotta per la libertà nella nuova serie Amazon su Hugh Hefner

NOTIZIE

Abbiamo visto in anteprima The Hugh Hefner Story, docu-fiction in arrivo dal 7 aprile

05.04.2017



Playboy". La nuova serie di Amazon Original, intitolata



Bastano pochi minuti per capirlo: sullo schermo il volto del vero Hefner viene montato in parallelo con le immagini di Malcolm X, John F. Kennedy e Martin Luther King. Siamo negli anni Sessanta, l'epoca della rivoluzione sessuale e della battaglia per la libertà di opinione. Una lotta che il patron di Playboy ha combattuto in prima linea.



Bastano pochi minuti per capirlo: sullo schermo il volto del vero Hefner viene montato in parallelo con le immagini di Malcolm X, John F. Kennedy e Martin Luther King. Siamo negli anni Sessanta, l'epoca della rivoluzione sessuale e della battaglia per la libertà di opinione. Una lotta che il patron di Playboy ha combattuto in prima linea.

La nuova serie racconta la sua vita, alternando preziosissimi filmati d'archivio e immagini inedite a una ricostruzione drammatica di eventi realmente accaduti. È così che al volto del vero Hefner si sostituisce spesso quello dell'attore Matt Whelan che mette in scena la sua vita. La serie arriverà in Italia in contemporanea mondiale su Amazon a partire dal 7 aprile. Ci sono voluti tanti anni per portare in scena la vita del fondatore di Playboy. Come mai succede solo adesso?

Lo abbiamo chiesto al produttore Stephen David che risponde in maniera molto precisa: "Abbiamo scoperto che all'ultimo piano della Playboy Mansion, Hugh Hefner ha un tesoro nascosto: un archivio composto da materiali che raccontano tutta la sua vita. Si tratta di elementi che Hefner ha raccolto per quasi 80 anni. Foto e materiale girato che risalgono all'epoca in cui era uno studente del liceo. Migliaia di ore di filmati inediti e 29 diari sulla sua vita da teenager... ed è stato lui a chiamarci!".



Dunque uno sguardo inedito alla vita del papà di Playboy, realizzato con la sua benedizione...





Assolutamente. Hugh aveva visto una delle nostre serie docu-fiction, a quel punto è venuto lui da noi. Voleva che la sua vita venisse raccontata attraverso lo stesso format. Lo abbiamo coinvolto molto nel processo, dalla stesura dello script, alla narrazione, alla scelta del cast.



Considerata dunque la forte presenza di Hefner dietro le quinte, quanto è stato difficile rimanere obiettivi ed evitare di realizzare un monumento al protagonista?

La verità è che Hefner non nasconde nulla. E' come un libro aperto: ti dice tutto quello che gli è successo. Le cose buone della sua vita. Le cose cattive anche. Non lo abbiamo giudicato, abbiamo semplicemente raccontato la sua storia in dieci episodi. E vi mostreremo anche un paio di cose che nessuno sapeva prima d'ora.



L'immagine di Hefner alternata a Malcolm X, Kennedy e Martin Luther King è potentissima...

Era inevitabile. Raccontiamo un periodo che va dagli anni Cinquanta alla fine degli anni Ottanta: ci soffermiamo in particolare sugli anni Sessanta. Succedevano tante cose in America durante quel periodo. Quando ho chiesto a Hefner quale fosse il tema più importante della sua vita, lui mi ha risposto: "la libertà". È stato sempre coinvolto nelle battaglie sociali per i diritti civili.



E improvvisamente da editore di Playboy, si è ritrovato circondato dalle femministe. Un avvenimento tanto paradossale quanto potentissimo...







È questa la cosa più sorprendente che gli sia mai capitata. Il fatto che le femministe si siano unite a lui per battersi per i loro diritti. L'America post Seconda Guerra Mondiale era una società repressa con standard vittoriani, Hefner ha capito invece che donne e uomini dovevano trattare il sesso alla stessa maniera. E in questo tema ci ha visto la libertà. Non si aspettava una reazione simile: a un certo punto la battaglia è diventata enorme.

E pensare che oggi Playboy sembra superato, soprattutto in seguito allo sdoganamento del sesso su internet...

Già, oggi sembra tutto sorpassato, perché abbiamo accesso a qualsiasi cosa. Ma iniziare questa rivoluzione è stata una vera missione impossibile.



La serie si concenta su tre decenni. Vi fermate agli anni Ottanta. Trent'anni dopo, quanto i temi che raccontate sono ancora attuali?

Nell'America di oggi, dopo tutto quello che è successo... be' sono attualissimi!





I dieci episodi di American Playboy: The Hugh Hefner Story saranno disponibili su Amazon Prime Video a partire dal 7 aprile.



