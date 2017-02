E quello chi è? Dieci scene (quasi) rovinate dalla controfigura

Moonraker - Operazione spazio

Il grande Richard Kiel (in tutti i sensi, era alto 2 metri e 18) interpreta il killer Squalo in Moonraker - Operazione spazio, dove affronta lo 007 di Roger Moore. In una scena in cui i due si lanciano con il paracadute, la controfigura di Kiel risalta come un canguro a passeggio per il centro di Roma. Non è assolutamente corpulento come Kiel, non gli somiglia e non ha nemmeno i denti d'oro di Squalo!