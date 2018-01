Costumi di scena: i dettagli segreti che non avevi mai notato

Daenerys porta i pantaloni - Game of Thrones

I costumi sono una parte importante del linguaggio filmico, sia al cinema che in TV. Aiutano molto a raccontare una storia o un personaggio, anche nascondendo significati nei dettagli. Dettagli a volte talmente piccoli, o addirittura invisibili, che per comprenderli bisognerebbe studiare i fotogrammi a uno a uno. Dettagli che, nel migliore dei casi, si insinuano nel nostro cervello senza farsi notare, ma ci rivelano molte cose su un personaggio, più delle parole.



Ad esempio, lo sapete che, in Game of Thrones, Emilia Clarke indossa sempre dei pantaloni sotto le gonne? Michele Clapton, costume designer della serie, ha detto che il motivo di questa scelta, che gli spettatori non vedono realizzata sullo schermo perché i pantaloni sono nascosti, è da ricercarsi nella natura di Daenerys Targaryen. La madre dei draghi è sempre pronta a scattare in ogni situazione, e deve essere libera nei movimenti. Una libertà che le gonne non possono dare, ma che un paio di pantaloni, uniti a dei comodi stivali, assicurano.



Scopriamo insieme altri dettagli nascosti dei costumi cinematografici e televisivi...



