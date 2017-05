Cattivissimo ed erotico Javier Bardem: i 10 ruoli più belli dell'attore

Javier Bardem oggi nei cinema con Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar

Il fantasma che porta la morte. Ecco Javier Bardem in Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar, quindi capitolo del franchise Disney intepretato da Johnny Depp in cui vediamo l'attore spagnolo nei panni della nemesi di Jack Sparrow.



Un ruolo cattivissimo, non il primo villain nella brillante carriera di Bardem, attore plurinominato all'Oscar e vincitore nel 2008 con Non è un paese per vecchi.



In occasione del suo ritorno nelle sale nei panni di Salazar, vi mostriamo i dieci ruoli più belli della sua carriera. Dieci prove attoriali che viaggiano tra thriller, drammi e film erotici. Qual è il vostro preferito? Scopritelo sfogliando le foto che seguono.



