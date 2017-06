Ascesa, caduta e ritorno: Renée Zellweger in dieci ruoli

Dieci ruoli: Renée Zellweger

Era il 1996 e Renée Zellweger fulminava Tom Cruise con il suo sguardo nel bellissimo Jerry Maguire. Il film che ha lanciato la sua carriera. Nel momento in cui si innamorava del protagonista, ci innamoravamo anche noi di lei.

C'è stato un periodo in cui la Zellweger era la pepita d'oro di Hollywood, un'attrice che non ha avuto paura di passare da un genere all'altro e di trasformars nei ruoli. Ogni personaggio era diverso, ma tutti condividevano un elemento: l'ironia, una delle armi segrete dell'attrice.

La filmografia della Zellweger è fatta di alti e bassi: grandi interpretazioni in film che sono rimasti nella memoria e scelte meno sagge che hanno finito per abissare la sua carriera.



L'attrice, recentemente tornata al ruolo di Bridget Jones dopo sei anni di pausa, è ora nei cinema in Una doppia verità, legal thriller in cui la vediamo recitare al fianco di Keanu Reeves. E' l'occasione perfetta per riscoprire il suo lavoro e individuare grandi tappe e passi falsi in dieci foto dai suoi film.

Si parte da Jerry Maguire e si arriva all'horror che nel 2009 ha temporaneamente chiuso la sua carrieara.



