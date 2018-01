Netflix: serie e film da non perdere nel 2018

The Umbrella Academy

Ellen Page e Robert Sheehan saranno i protagonisti di questa nuova serie (tratta da un fumetto di Gerard Way e Gabriel Bá) incentrata su un gruppo di individui dotati di superpoteri, nati in varie parti del mondo dopo una serie di "immacolate concezioni" (e forse una manifestazione collettiva della seconda venuta di Cristo). I ragazzi vengono adottati da Sir Reginald Hargreeves, un imprenditore che è in realtà un alieno. Ma quando Hargreeves viene assassinato, i fratelli adottivi, che nel frattempo si erano persi di vista, sono costretti ad allearsi per far luce sulla vicenda. Ah, da notare che tutto ciò si svolge (almeno nel fumetto) in un 1977 alternativo in cui John Kennedy non è mai stato assassinato.