Buon compleanno Sex and the City! Ecco i protagonisti 20 anni dopo

Miranda - Cynthia Nixon

La cinquantaduenne Cynthia Nixon continua a fare l'attrice al cinema e in TV. In Italia la rivedremo molto presto nel biopic A Quiet Passion, dove interpreta la poetessa Emily Dickinson (dal 14 giugno nei cinema).

In TV la ricordiamo anche in alcuni episodi della serie Hannibal e più recentemente nel film per la televisione Killing Reagan dove interpretava la moglie del presidente USA. Non era la prima First Lady della sua carriera: nel 2005 era stata Eleanor Roosevelt nel biopic Warm Springs al fianco di Kenneth Branagh.



Lo scorso marzo la Nixon ha annunciato la sua candidatura tra i democratici come governatore dello stato di New York.



Nella vita è anche una mamma: ha avuto due bambine dall'ex compagno Danny Mozes: Samantha (nata nel 1996) e Charles Ezekiel (2002). Nel 2004 ha iniziato una relazione con Christine Marinoni che ha anche sposato nel 2012 dopo l'introduzione del matrimonio omosessuale nello stato di New York. Nel 2011 la Marinoni ha dato alla luce un bambino, Max Ellington.