[Video] Grease 40 anni dopo, John Travolta acclamato dalla folla in spiaggia a Cannes

Cannes - Ci sono i film in Concorso, quelli Fuori Concorso, c'è Un Certain Regard, la Quinzaine des Réalisateurs, la Semaine de la Critique. E poi c'è Grease proiettato come evento speciale del Festival all'interno didedicato a chi passeggia lungo la Croisette. Se poi arriva uno come John Travolta a presentare la nuova versione restaurata in occasione dei quarant'anni del film - e ora disponibile anche in Home Video - allora la spiaggia si riempie al massimo. A, direttore del Festival, basta uno sguardo alla platea per affermare che "il record di presenza sulla spiaggia è stato appena battuto". Poi arriva Travolta, affiancato dal regista. Eccolo nel video che vi mostriamo a seguire:: "Una volta sul set de Le belve, Benicio del Toro mi ha detto: 'Devo confessartelo: quando avevo dodici anni ho visto Grease quattordici volte al cinema e tu sei la ragione per cui io sono un attore'. Perfino i bambini di cinque anni conoscono il film oggi. L'arrivo di nuovi fan mi fa pensare a Grease come a un'esperienza tutt'altro che lontana, perché è un film speciale e ha una funzione quasi terapeutica: riesce a portare allegria a chiunque"