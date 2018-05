Vanessa Paradis produttrice di film porno, il thriller erotico rivive in Concorso a Cannes

L'amore omosessuale minacciato da un serial killer all'interno dell'industria del porno alla fine degli anni Settanta: "volevo mostrare un'epoca in cui le persone si divertivano insieme, un periodo sparito con l'arrivo dell'AIDS - afferma il regista - Credo però che quell'epoca stia tornando: il film è ambientato nel passato, ma racconta emozioni e storie che sento attorno a me nelle nuove generazioni".



In primo luogo musicista e soltanto dopo attrice, la Paradis arriva a Cannes affermando: "Non faccio tanti film, lavoro più nella musica, ero molto sorpresa che il regista mi avesse chiamato. Molti non mi conoscono come attrice né hanno visto i film che ho fatto. Direi dunque che ero quasi commossa". La quarantacinquenne Paradis va avanti parlando di "ruolo da sogno, un regalo che Yann Gonzalez mi ha fatto. Ho accettato subito, da attrice cerchi sempre personaggi ricchi e intensi". Secondo il regista la Paradis "èvedi il suo volto sullo schermo e ti emozioni.". Prima delle riprese Gonzalez ha chiesto alla sua attrice di rivedere i film di Tarantino e De Palma per farsi un'idea sul tono del film: "Le ho mostrato Pulp Fiction e Blow Out. De Palma è il maestro assoluto quando si parla di thriller sentimentali, volevo ricreare quegli aspetti del suo cinema, quegli stessi colori". Non è affatto difficile notare come il film scimmiotti Omicidio a luci rosse , capolavoro che De Palma ha realizzato nel 1984. "Questa storia è ambientata nel 1979 - continua la Paradis - Ricreare il look del personaggio è stata una delle cose più belle: quegli stivali rossi, il suo cappotto di latex e soprattutto i capelli alla Blondie".