Everybody Knows, la recensione del nuovo film con Penelope Cruz e Javier Bardem

09.05.2018 - Autore: Pierpaolo Festa, nostro inviato a Cannes



Everybody Knows. Il primo film proiettato in Concorso al 71° Festival di Cannes. La prima delusione.

Penélope Cruz intrappolata nei suoi pianti per circa due ore. La bravura dell'attrice non viene servita a dovere dalla regia di Asghar Farhadi in. Il primo film proiettato in Concorso al 71° Festival di Cannes. La prima delusione.

il dramma viene iniettato in una premessa da thriller.





Sullo schermo la Cruz è una donna che torna nella sua città natale in Spagna, un posto che ha abbandonato dopo essersi trasferita in Argentina. La ragione è il matrimonio della sorella. In quell'occasione ritrova tutti i parenti e gli amici, incluso il personaggio interpretato da Javier Bardem che una volta era la sua fiamma. L'iraniano Farhadi, che nel suo cinema è stato attivo anche in Francia con ottimi titoli come Il passato , gira il suo primo film in lingua spagnola, una co-produzione tra Spagna, Francia e Italia in cui

Al regista infatti non interessa nemmeno per un istante cercare la tensione nel rapimento della figlia della Cruz, un evento che accade trenta minuti dopo l'inizio. A quel punto Farhadi scava nel passato dei personaggi e nell'evoluzione delle loro dinamiche dopo due decenni in cui la protagonista si è allontanata dalla sua terra. Il dialogo tra dramma e thriller s'inceppa. La ricerca ossessiva del realismo, sigillata da una fotografia digitale curata da José Luis Alcaine e così pulita da sembrare fasulla, non aiuta la connessione emotiva tra il film e chi sta a guardare. Crediamo poco a quello che accade ai protagonisti e d'un tratto, paradossalmente, il film sembra quasi una telenovela verbosa.



Più scopriamo la verità sui personaggi meno crediamo nel loro dramma. Nel momento in cui Farhadi fa uscire di scena la figlia della protagonista ci ritroviamo con una Cruz disperata in ogni sequenza del film, a volte al punto da essere perfino catatonica. Bardem, più convincente della Cruz, vaga per aiutare la sua ex fiamma. Scopriamo i loro segreti, ma lo facciamo in una totale assenza di enfasi in questo slowburner delle emozioni che ci mette troppo tempo a bruciare. Anzi evita il più possibile di farlo. I dolori dei personaggi rimangono distanti. Restiamo a guardare in attesa che il film cominci sul serio. Potrebbe accadere con l'entrata in scena di





