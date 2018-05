Cannes, il Dogman di Garrone é un Buster Keaton passato al lato oscuro

Tra il no di Benigni e la presentazione di Dogman a Cannes, Garrone ha scritto diverse versioni della sceneggiatura: "Cambiavo io nella vita e cambiavano le versioni. Adesso so che il film arriva al momento giusto del mio percorso: sono contento di averlo fatto adesso rispetto a tredici anni fa, oggi sono papà di un bambino di nove anni. Mi ha aiutato a raccontare il rapporto tra il mio protagonista e sua figlia dall'interno".

Ispirato ma non basato sul "caso del canaro della Magliana" - relativo all'uomo che nel 1988 uccise il pugile dilettante Giancarlo Ricci seviziandone il cadavere in una maniera che fece inorridire l'opinione pubblica - Dogman prende le distanze da quella vicenda di cronaca. Garrone, infatti, torna sempre a precisare che "il film va in una direzione del tutto autonoma e indipendente rispetto al fatto di cronaca.. Forse ho capito perché in tutti questi anni ho sempre rimandato Dogman: probabilmente perché ilmi riportava sempre ad altri film, titoli come Cane di paglia o Un borghese piccolo piccolo. Era già stato fatto, ho preferito dunque prendere una strada meno asfaltata e più vicina a me. Ho sentito questo personaggio vicinissimo. Sono sempre stato accanto a lui".Il film, arrivato nelle nostre sale in contemporanea con Cannes (dove passa in Concorso) è ambientato in una realtà ai margini di una città italiana, una zona tra il western e il postapocalittico: "Volevo un luogo che richiamasse le atmosfere western - afferma Garrone - Una periferia che non rimandasse a un immaginario già visto. No, volevo un luogo che potesse avere una qualche sospensione"., quello che potrebbe essere il suo prossimo progetto. "È ancora in piedi. Pinocchio c'è sempre nei miei film. Anche in Dogman ci sono tracce del rapporto tra Pinocchio e Lucignolo. Forse Pinocchio è un film che non andrebbe fatto, dicono tutti che porta male. Per questo voglio farlo".