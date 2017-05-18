Cannes 2017: il primo red carpet
Pedro Almodovar, Fan Bing Bing e Jessica Chastain
Red Carpet inaugurale del 70° festival di Cannes. Sul tappeto rosso del film di apertura del regista Arnaud Desplechin, sfilano Mathieu Amalric, Marion Cotillard e Charlotte Gainsbourg. Anche due italiani sulla “montée de marche”, si tratta rispettivamente di Alba Rohrwacher (nel cast di Il fantasma di Ismaele), e di Paolo Sorrentino, in giuria con Almodovar (presidente), Will Smith e Jessica Chastain.
Nella foto Pedro Almodovar, Fan Bing Bing e Jessica Chastain.
Marion Cotillard
Marion Cotillard
Uma Thurman
Uma Thurman
Robin Wright
Robin Wright
Adrien Brody
Adrien Brody
Julianne Moore
Julianne Moore
Elle Fanning
Elle Fanning
Susan Sarandon
Susan Sarandon
Clotilde Courau
Clotilde Courau
Emily Ratajkowski
Emily Ratajkowski
Elle Fanning e Susan Sarandon
Elle Fanning e Susan Sarandon
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