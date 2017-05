Okja - La recensione del fantasy di Netflix presentato in concorso a Cannes

NOTIZIE

19.05.2017 - Autore: Pierpaolo Festa, nostro inviato a Cannes (Nexta)



Okja riesce a frenare la nostra abitudine digitale. A quel punto strofiniamo gli occhi e ci concentriamo sulla spettacolare creatura che dà il titolo al film: un tenero maialino in grado di crescere come un elefante. Quegli occhi li strofineremo un altro paio di volte prima dello scorrere dei titoli di coda, e lo faremo per asciugare qualche lacrima.



Leggi anche: Tilda Swinton e Jake Gyllenhaal presentano Okja in concorso a Cannes "Non siamo qui per vincere premi"

Apre gli occhi questo Okja . Su più livelli. In primis a livello visivo: nell'epoca degli effetti speciali in cui la rappresentazione cinematografica non ha più limiti di immaginazione al punto da averci abituati a catastrofi e creature interamente digitali,. A quel punto strofiniamo gli occhi e ci concentriamo sulla spettacolare creatura che dà il titolo al film: un tenero maialino in grado di crescere come un elefante. Quegli occhi li strofineremo un altro paio di volte prima dello scorrere dei titoli di coda, e lo faremo per asciugare qualche lacrima.

Snowpiercer.



Siamo davanti a una delle migliori creazioni digitali che il cinema abbia mai visto. Il suo sguardo, il suo modo di relazionarsi con gli umani ti prende all'istante: come lo hanno fatto in passato il King Kong di Peter Jackson e la tigre di Vita di Pi. Ambientato in un futuro non troppo lontano, Okja (si pronuncia "och-già") è puro intrattenimento declinato a forma di fiaba. Una confezione narrativa all'interno della quale c'è un chiaro messaggio puntato dritto contro i forti poteri della società capitalista. Una cosa che il regista Bong Joon-ho aveva già fatto nel brillante



In un mondo in cui il cibo comincia a scarseggiare, una corporation guidata da Tilda Swinton crea un contest mondiale, affidando alcuni esemplari di maiale a un piccolo gruppo di pastori in giro per il pianeta. Il reality show tornerà a filmarli dieci anni dopo per "premiare" la creatura più valida. Sotto la verità televisiva si nasconde l'orrore di esperimenti genetici, torture e della destinazione finale di quelle creature: il macello in cui diventeranno delle succose bistecche. Tra la prima e l'ultima scena ci sono la cattiveria della Swinton (irresistibile con l'apparecchio ai denti e un modo di fare da personal trainer mediatico), l'idiozia disgustosa di Jake Gyllenhaal (uno dei più grandi attori di Hollywood) e soprattutto c'è la storia di un legame: quello tra Okja e la figlia di un contadino. La loro amicizia fraterna è al centro del film. E li seguiamo dalle montagne della Corea alla giungla di cemento di New York City.