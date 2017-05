Sicilian Ghost Story: la favola nera dei due giovani innamorati - Recensione

Avevano bene in mente da dove partire,, come anche il messaggio da trasmettere e i temi da toccare. Questo emerge evidente dal loro nuovo Sicilian Ghost Story , film che ha avuto l'onore di aprire la prestigiosadel, ma che potrebbe avere qualche difficoltà nell'arrivare al pubblico. Anche quello che aveva amato il loro precedente e premiato Salvo Lache volevano raccontare "in una Sicilia mai esplorata" si intreccia con l'encomiabile intenzione dirapito dai corleonesi di Brusca e ucciso in maniera barbara dopo 779 giorni di prigionia, e forse con troppe altre idee… L'impressione è infatti quella di assistere aNon per la durata, quanto per l'alternarsi di personaggi, realtà e linee narrative tra le quali si fatica a divincolarsi.Al film non si può certo imputare la mancanza di una, semmai l'aver gestito in maniera difforme la, scelti per il racconto di questi. Uniti dalla capacità di sognare e di credere, divisi dalle difficoltà di un ruolo che senza dubbio favorisce il giovane Gaetano Fernandez (molto convincente nel suo percorso e nel suo sdoppiamento) rispetto alla compagna Julia Jedlikowska nel suo forzare la connessione tra i due innamorati lontani,nel riportarci a una realtà messa in scena - seppur in maniera ellittica - con cognizione di causa, eccessivamentecon se stesso e con i mezzi scelti per raggiungere i propri obiettivi. Ad esempio una certa sospensione, a rischio indeterminatezza, i numerosi rimandi visivi e naturalistici, con l'acqua elemento cardine a ritornare e a legare i destini di Luna e Giuseppe, fino all', e fin troppo rassicurante per un film che, nel succedersi delle sue conclusioni, lascia lo spettatore con molte riflessioni e con la speranza di ritrovare i due registi fedeli al 'Non saremo confusi per sempre' di Marco Mancassola (titolo del volume che contiene il racconto al quale i due si sono liberamente ispirati) nel loro prossimo progetto.