Videointervista: Jonas Carpignano presenta A Ciambra, girato in Italia e prodotto da Scorsese

21.05.2017 - Autore: Servizio di Pierpaolo Festa, montaggio di Paola Schettino Nobile (Nexta)



A Ciambra, è la seconda opera cinematografica di Jonas Carpignano. Una co-produzione italiana ambientata a Gioia Tauro. Il regista torna in Calabria ed entra con la sua macchina da presa all'interno di una comunità di Rom per raccontare una storia a metà strada tra realtà e finzione cinematografica, in cui i protagonisti interpretano se stessi.

Guarda l'intervista al regista nel video che segue:



Il film, tra i più applauditi sulla Croisette, è co-prodotto da Martin Scorsese . Abbiamo chiesto a Carpignano come sia riuscito a catturare l'attenzione del cineasta americano.



"Scorsese ha letto la sceneggiatura (...) e ha visto un libro che ho fatto: una specie di fotoracconto della Ciambra (...) Era molto interessato di partecipare al film - afferma Carpignano - Girare a Gioia Tauro è una cosa molto particolare. Non è che sentiamo il mondo al di là del nostro paese: noi giriamo e seguiamo delle regole che esistono solo là. Quindi anche se intellettualmente ho sempre capito che Scorsese era il nostro produttore, sul set non era una cosa che sentivo. Quando gli ho fatto vedere il film era molto molto entusiasta del risultato".



A Ciambra non ha ancora un distributore in Italia. Ci auguriamo di vederlo al più presto sui nostri schermi.