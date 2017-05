Video - Al Gore a Cannes con Una scomoda verità 2: "Salveremo il pianeta. Trump non ci fermerà"

"Sappiamo ora dopo quattro mesi di amministrazione Trump che nessuno, nemmeno un presidente, può fermare la lotta contro il riscaldamento globale - continua Gore - Io credo che Donald Trump ci sorprenderà in tanti, tenendo gli Stati Uniti all'interno degli accordi di Parigi. Non so se lo farà davvero. Ma credo in questa possibilità".Il film è stato definito dai suoi produttori "una chiamata alle armi contro il cambiamento climatico": "per cambiare la situazione, dobbiamo cambiare per prima cosa noi stessi e impegnarci nella causa. Questa è la domanda che il film pone agli spettatori: cambierete e lotterete per la salvaguardia del nostro pianeta?".