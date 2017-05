Marion Cotillard apre Cannes: "Amo i miei attori, ma fatemi fare più film con le donne"

NOTIZIE

In Les fantômes d'Ismaël vediamo l'attrice totalmente nuda pronta a sedurre l'ex marito e portarlo via a Charlotte Gainsbourg

17.05.2017 - Autore: Pierpaolo Festa, nostro inviato a Cannes (Nexta)







"Marion è piena di sorprese - afferma il regista - La sua carriera è un continuo reinventarsi, io l'ho amata nel film dei Dardenne . Sa reinventarsi sul grande schermo e dunque era perfetta per questo personaggio: una donna che dopo vent'anni ripiomba nella vita del protagonista. Un diavoletto che torna per riprendersi il marito".



"Non ho veramente un metodo di recitazione, ma c'è qualcosa che unisce tutti i miei lavori - afferma la Cotillard - Sento di aver colto il personaggio quando capisco il modo in cui respira. Il modo in cui respiri determina il modo di parlare e comportarsi: d'un tratto trovi la chiave fisica e psicologica del personaggio. Questa donna che interpreto è misteriosa, ma lei non si considera tale: dice le cose come stanno quando le fai una domanda. Anzi è molto franca, dice tutto di quello che fa e cosa le passa per la testa. Quando la guardo ha comunque una natura spettrale: del resto è mancata per più di vent'anni".



La performance dell'attrice è un mix di seduzione e disperazione.. Più della seduzione, sono i duetti tra la Cotillard e Charlotte Gainsbourg che restano nella memoria una volta lasciata la sala. L'ex moglie del protagonista e la nuova compagna sono rivali, ma riescono comunque a creare una certa complicità quando si ritrovano insieme. "Ci siamo conosciute con Charlotte il giorno prima di girare - racconta Marion Cotillard - lei è una delle persone che mi ha fatto venire voglia di diventare un'attrice. Ho sognato di fare questo lavoro quando ho visto Charlotte recitare agli inizi della sua carriera: ogni volta che è in scena è come se facesse un incantesimo sui suoi colleghi". Sullo schermo l'abbiamo spesso vista in coppia con le grandi star: attori del calibro di, ma la Cotillard afferma: "Sono stata fortunata a condividere il lavoro con grandi attori, mi piacerebbe recitare sempre di più con le donne. Ho una passione per le attrici. Da sempre. Quindi... fatemi fare più film con attrici!".