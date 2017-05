Cuori puri: il regista Roberto De Paolis presenta la storia d'amore italiana da non perdere (video)

Il film, da oggi nei cinema, è stato presentato alla Quinzaine des Réalisateurs, dove abbiamo incontrato il Roberto De Paolis . Vi presentiamo l'intervista al regista nel video che segue:

Agnese e Stefano sono molto diversi. Lei, 18 anni appena compiuti, vive con una madre dura e devota, frequenta la chiesa e sta per compiere una promessa di castità fino al matrimonio. Lui, 25 anni, è un ragazzo dal passato difficile che lavora come custode in un parcheggio di un centro commerciale confinante con un grande campo rom. Dal loro incontro nasce un sentimento vero, fatto di momenti rubati e di reciproco aiuto. Il desiderio l'uno dell'altra cresce sempre di più, fino a quando Agnese, incerta se tradire i suoi ideali, si troverà a prendere una decisione estrema e inaspettata.



Cuori puri è attualmente nelle sale, distribuito da Cinema.

Cannes - La storia d'amore traè al centro di, il film italiano più sorprendente presentato sulla Croisette. Si tratta di un'opera prima, di un film che con coraggio, rabbia e delicatezza esplora temi più che mai attuali nel nostro paese: la religione, la povertà, i campi Rom e l'intolleranza che trova sempre spazio. Storie che ruotano attorno a una ragazza giovanissima che conosciamo all'interno di una comunità religiosa, e a un ragazzo che prova a sbarcare il lunario in una realtà che non gli permette di rispettare le regole.