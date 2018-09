Willem Dafoe si trasforma in Van Gogh, la recensione di At Eternity's Gate

, diremmo, se potessimo dirlo in una lingua non nostra… Ma l'inglese in questo caso sintetizza perfettamente sia la passione alla base della scelta di Julian Schnabel di raccontare la sua versione della storia disia la sensazione con cui molti potrebbero lasciare la sala dopo la visione del Van Gogh - At Eternity's Gate in concorso alladi quest'anno.Un'opera fortemente marcata dalla mano del regista e dalla, qui tornato alla vita grazie all'incredibile interpretazione dianch'egli. È lui che ci accompagna attraverso alcune delle tappe principali della vita del grande, dalla conoscenza di Paul Gauguin ( Oscar Isaac ) alla celebre auto mutilazione, dal ricovero coatto all'incidente fatale - e misterioso - con cui si chiude la sua storia e quella del film.Che dichiaratamente, rivendicando - coerentemente con lo stile del regista newyorkese - una totale libertà e lasull'aspetto biografico. Superando in un colpo solo i tanti omaggi o pseudo biopic che in passato erano stati dedicati allo stesso soggetto. Magari con maggior successo e coerenza, ma forse senza quella sorta di vis 'sovra-eppur molto-umana' che l'interessato avrebbe apprezzato.Si potrà contestare all'opera di non avvicinarsi nemmeno lontanamente alle porte dell'empireo, colpevole di una certa(anche se l'antologia di opere ricreate ad hoc, con Mathieu Amalric ed Emmanuelle Seignier nei panni del Dottor Gachet e Madame Ginoux ha un suo pregio), ma di certo quelle dell'eternità sono da tempo spalancate su Van Gogh. E, potrebbe far risuonare nei suoi fan delle corde che un livello maggiore di purezza formale avrebbe lasciato mute.