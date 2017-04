Underworld: Blood Wars - La nostra recensione

C'è differenza? Volendo azzardare che la suddetta risieda nella coerenza narrativa e nello sviluppo omogeneo dei suoi diversi e successivi capitoli, potremmo affermare con una certa sicurezza che questo quinto Underworld: Blood Wars di Anna Foerster (direttrice della fotografia e similia per I Fantastici 4 e Silver Surfer, Æon Flux e qui al suo esordio come regista cinematografica dopo la regia di alcuni episodi di Outlander e Criminal Minds) definisca la propria appartenza - e dei suoi precedessori - alla seconda delle due opzioni.Dopo il salto temporale de La ribellione dei Lycans del 2009 - sorta di Origins combattivo e nato per accontentare i 'classicisti' del genere - con l'ultimo Awakening si sembrava orientati al racconto di una evoluzione delle specie coinvolte e. Anche volendo ammettere l'ipotesi che si stia lavorando su utili premesse per un prossimo entusiasmante e convincente capitolo, l'effetto che produce la visione dell'ennesimo intrigo vampiresco politico-successorio è quello diUn horror talmenteda essere a fatica inseribile nel genere (del quale purtroppo rispetta alcuni canoni), e ossessionato dal bisogno di esser percepito (o farsi) mainstream per approfittare del maggior pubblico possibile, che continua a vivere della presenza della sua eroina Kate Beckinsale e della curiosità dei - sempre meno (stando ai risultati al botteghino, che sanciscono l'esaurimento della base con gli incassi più bassi per un ' Underworld ' fino a oggi - fan di sapere "come va a finire"… Sempre che lo sappiano o che riescano a immaginarlo gli autori.