Un figlio all'improvviso, la commedia francese sul desiderio di maternità (Recensione)

inizia in un supermercato, con un, soprattutto nell'ottica della caratterizzazione dei personaggi e dei rapporti tra loro. Ma la sorpresa che il film decide di giocarsi subito, purtroppo resta una delle poche, e sin dai primi movimenti di macchina, ad ampliare lo sguardo sull'intera location, si ha un'impressione diche si rivela anticipatrice. Visto e considerato che è proprio nell'allargare il contesto osservato cheTutto ruota intorno all', e alla conseguente sorta di familiarità ritrovata - o imposta - che ciascuno dei tre componenti del nucleo osservato vive secondo un approccio differente. Tutti ugualmente, per quanto si possa essere appassionati di una certa commedia francese piccolo borghese e buonista, e infarciti di… Dalla madre frustrata che riversa tutto sul lavoro, dal padre mancato che sublima tra trenini e ferrovie giocattolo, salvo regalare perle matrimoniali quando consigliato di assecondare la moglie, 'tanto ragionarci è inutile'.Siparietti emblematici, che iniziano ad accumularsi con il suddetto arrivo di un uninvited guest, escamotage tipico del genere thriller, ma che qui non viene sfruttato nemmeno per ammiccare a una diversa tonalità. Si punta alla risata con qualche battuta sagace, più o meno riuscita, e con una un fastidioso sfruttamento delconnaturato all'handicap… dal sordo che parla male, e non capisce, alla cieca irrigidita e orgogliosa, per la durata di una scena.per una sceneggiatura che non sembra preoccuparsi del proprio punto di arrivo, tantomeno della sua verosimiglianza. Affidandosi all'asso pigliattutto di un istinto materno dominante e giustificatorio. Anche la parentesi sul tradimento maschile, sulle nevrosi femminili, sembrano rispondere più alin un complesso che non arriva mai a coinvolgere davvero. Per l'incapacità di creare delle vere connessioni tra i personaggi, mal costruiti, mai credibili. Fino all'epifania finale, al colpo di scena che - di nuovo - si risolve con uno scarto maternale propedeutico di