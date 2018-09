Tutti in piedi, amore e buoni sentimenti nell'opera prima di Franck Dubosc (Recensione)

Ci vuole coraggio a giocare con il politicamente scorretto. Soprattutto di questi tempi. Il rischio è di spingersi troppo oltre, di superare le classiche regole del buongusto. Ma osare, si sa, può rivelarsi una scelta vincente. È il caso di Quasi amici , una delle commedie francesi più famose degli ultimi anni. Il ragazzo delle(la periferia) incontrava un ricco paraplegico, e veniva assunto come suo “assistente”. L’obiettivo era di estorcergli un po’ di soldi, ma alla fine nasceva un legame forte, un’amicizia che completava entrambi.Anche Tutti in piedi utilizza la stessa ricetta, e mette al centro della vicenda una sedia a rotelle. Lui è il classico uomo in carriera di mezza età, che vede la donna come una preda.E pur di “conquistare” è disposto a tutto, anche a fingersi un disabile. Invece lei non può camminare per davvero, e pensa che lui sia il suo principe azzurro.La struttura richiama quella del cinema anni Novanta, in stile Pretty Woman . I sogni diventano realtà, i desideri di sempre finalmente si avverano. E l’amore trionfa. Ma in Tutti in piedi c’è un po' più di pepe. Si ride, spesso a denti stretti, e non ci sono inutili pietismi. Solo in una sequenza si rischia di scadere nel videoclip patinato, quando i due cenano in piscina.Le carrozzine galleggiano, gli amanti si stringono in un abbraccio appassionato, e il seguito si può facilmente intuire. Tanti buoni sentimenti: il buonumore è garantito.Si nasconde dietro all’aria da sciupafemmine, al fascino invidiabile. Ma in fondo è solo, non accetta se stesso. Invece la sua fiamma è un primo violino, gira il mondo, è una campionessa di tennis. Lei è dinamica, spensierata, mentre lui è introverso, insicuro. I luoghi comuni si ribaltano, e sembra di assistere a una favola.Le bugie lasciano il posto alle scuse, laa tratti commuove, e tutti vissero felici e contenti. La comicità, mai demenziale, affonda le sue radici nell’equivoco, nelle situazioni al limite che strappano qualche sorriso.è un film leggero, pacificatorio, che intrattiene senza troppe pretese. Segna l’esordio dietro la macchina da presa dimolto famoso in Francia, ma poco conosciuto in Italia. I suoi monologhi sono un marchio di fabbrica, e il successo arriva dalla televisione e dal teatro. Per il grande schermo ha recitato ine, tra gli altri, è anche apparso in Asterix alle olimpiadi . Condebutta alla regia, non tradendo le aspettative.