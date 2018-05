Tuo, Simon - La recensione dell'ultimo fenomeno Young Adult LGBT

A lungo Tuo, Simon non sembra distinguersi particolarmente dai tanti film divisti negli ultimi tempi, più o meno espliciti, e questo di certo non è un punto a favore del film di, che pure ha sentito il bisogno di confrontarsi con il 'genere' occupandosi dell'adattamento del romanzodi. Uno Young Adult in piena regola, al quale l'ex sceneggiatore e produttore di Dawson's Creek e tante serie tv sugli eroi DC - con l'aiuto degli sceneggiatori Elizabeth Berger e Isaac Aptaker (This Is Us, About a Boy, The Neighbors) - riesce a infondereForse non così particolare, ma in fondo. Il contesto è quello in cui si muove il protagonista, e noi con lui: unpiuttosto convenzionale anch'esso con le sue routine, i cliché, le dinamiche scolastiche mille volte osservate al cinema e qualche frase perfetta per esser 'scritta sul diario' ("Ti capita mai di sentirti intrappolato dentro di te?", "A volte mi sembra che tutti sappiano chi sono, tranne me."). Veri e propri grimaldelli perda Amazon nel presentare il libro originario, non a caso nella collana bestseller YA:Analogamente, il film potrà sicuramente convincere un pubblico di adolescenti e giovanissimi, soprattutto quanti in situazioni analoghe a quelle dei personaggi in scena, travolti dalle tensioni quotidiane sulla via del diploma (molto più e meglio di tentativi italiani alla Succede). Ma non solo. Non si può negare che, anche e principalmente nel suo raccontare - come detto -all'intero del nostro Simon, evitando certe macchiettizzazioni del gay cinematografico più trito. Che pure non manca, ma che sul più bello si rivela come originale controparte dialettica per il nostro malcapitato eroe.Ogni cosa è vissuta con una, in questo caso, senza i drammi e i conflitti di altri casi. Senza negarli, si intende, ma solo affrontandoli da un altra ottica. Quella del diciassettenne 'rotolato' solo apparentemente inconsapevolemente in un percorso di (auto)rivelazione. Che non lo rende 'diverso' in nessun senso, non nel suo avere segreti con i genitori (i misurati e convincenti Jennifer Garner Josh Duhamel , che ci regala uno dei momenti più toccanti e sorprendenti del film tutto) e nel suo affidare alla virtualità sogni e confidenze. C'è, e che gode della leggerezza generale. Anche troppa a tratti, vista l'assenza di spigoli (che non siano quelli consentiti dal modello narrativo), ma che alla banalità di certi stereotipi - in verità rappresentati in maniera tanto didascalica da apparire stigmatizzazione - opponedalla zampata autoironica del misterioso Blu.