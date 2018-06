Tito e gli alieni - La recensione della favola sci-fi con Valerio Mastandrea

Tito è un ragazzino napoletano di sette anni, orfano di madre e preso solo al mondo, se si escludono la sorellina adolescente Anita e lo zio 'Professore' isolatosi nel deserto del Nevada dopo la morte della moglie… Tito e Anita sono gli, vere sorprese di Tito e gli Alieni di Paola Randi , film arrivato nelle sale grazie all'endorsement - e alla partecipazione, nel ruolo dello scienziato protagonista - di Valerio Mastandrea , folgorato dalla quarantottenne milanese in occasione del suo primo cortometraggio, definito dall'attore "artisticamente molto forte", come questo.Una storia, e, che gioca ampiamente con il genere di riferimento, quello fantascientifico. Impossibile che fosse altrimenti, vista la passione dichiarata della filmmaker per Guerre Stellari e Carlo Rambaldi, e l'ambientazione principale della vicenda, che da Napoli ci porta oltre Las Vegas, in quell'. Che il film cerca di sfruttare, tenendo i piedi ben staccati dal terreno e dalla realtà, mantenendosui drammi esistenziali e sul trauma dell'assenza…Non è la prima volta che si sceglie laper affrontare l', a tutte le età, ma nello stile della regista questo si colora di contaminazioni e riferimenti non frequentissimi nel nostro cinema. E più delle riprese aeree o sottosopra, troppo smaccatamente 'diverse' per esserlo, sono certe scelte coloristiche e artigianali - che sembrano ammiccare a Gondry più che all'inflazionato Gilliam - a spezzare il tono generale. Escamotage semplici, ma inusuali, per ottimizzare le risorse a disposizione e cercare un tocco originale e creativo.Grazie a tutto questo - alla disperazione della povera Anita e la caparbietà dell'irriverente Tito - l'inizio convince, e curiosità e meraviglia tengono alta l'attenzione. Alzando anche le(ed eccede col vintage) e non sembra riuscire a gestire allo stesso modo un novero di personaggi, dai quali si rimane sempre in attesa di qualcosa: dagli abducted che si raccolgono intorno al food truck di Mary e Consuelo ai più 'positivi' Luke e Stella (la wedding planner spaziale Clémence Poésy ), dallo stesso sconcertato e poliglotta Mastandrea a Linus e i militari tutti, protagonisti della porzione meno convincente in assoluto.Un parziale recupero, nel finale - coerente con il resto del film e nel quale si tenta una rivisitazione degli Incontri ravvicinati di Spielberg ) se non una sintesi 'leggera' tra scienza e religione - che cerca di riannodare la matassa di un fil rouge mai abbandonato:Dove trovare le risposte che cerchiamo? Al mistero della morte in primis, ma anche a quello della vita nell'universo, qui collegate in un gioco di specchi un po' forzato, ma che al di là delle risposte più prevedibili e scontate potrà far risuonare corde nascoste in ciascuno di noi. E di quanti, delusi dalla ricerca di alieni e divino a compensazione di un silenzio inaccettabile, potrebbero considerare altre modalità per risolvere il