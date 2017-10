The Walking Dead: la recensione senza spoiler dell'episodio 8x02

NOTIZIE

30.10.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Scott Gimple e Robert Kirkman e ci consegna 40 minuti di guerra senza soluzione di continuità. Non c'è più posto per le lunghe pause di riflessione ora che Rick e i suoi seguaci hanno deciso di prendere le armi e avanzare contro i Salvatori di Negan. Ma ciò non toglie che, nel mezzo delle sparatorie, trovi posto parecchia narrazione interna che porta avanti i temi cari alla serie.



Il secondo episodio di The Walking Dead 8 continua a mantenere le promesse fatte dae ci consegna 40 minuti di guerra senza soluzione di continuità. Non c'è più posto per le lunghe pause di riflessione ora che Rick e i suoi seguaci hanno deciso di prendere le armi e avanzare contro i Salvatori di Negan. Ma ciò non toglie che, nel mezzo delle sparatorie, trovi posto parecchia narrazione interna che porta avanti i temi cari alla serie.

Negan non appare di persona in questa puntata, incentrata sull'attacco del gruppo a uno degli avamposti principali dei Salvatori, in cerca di fantomatiche armi. La storia viene gestita stavolta non su più livelli temporali , ma spaziali: due gruppi si fanno strada attraverso i piani dell'edificio. Tra questi, uno composto da Rick e Daryl in cerca delle armi. Un terzo gruppo, guidato da Ezekiel e Carol, si lancia invece all'inseguimento di uno dei Salvatori, per tentare di impedire che avverta i suoi del loro arrivo.

All'interno di questa dinamica c'è spazio per molti siparietti. Uno in particolare tra Jesus e Tara serve per discutere delle motivazioni della guerra, per chiedersi se la vendetta personale debba far parte o meno dell'equazione. Morgan, da parte sua, ha demoni personali di cui occuparsi, vale a dire la sua improvvisa scelta di tornare a uccidere dopo un lungo periodo di “astinenza”. Uccidere può dare alla testa, specialmente se si è tanto bravi a farlo come lui. Infine, c'è un momento intenso dedicato a Rick verso il finale, quando il leader fa una scoperta spiacevole “all'ultimo livello” della sua risalita attraverso l'edificio.



Uno in particolare tra Jesus e Tara serve per discutere delle motivazioni della guerra, per chiedersi se la vendetta personale debba far parte o meno dell'equazione. Morgan, da parte sua, ha demoni personali di cui occuparsi, vale a dire la sua improvvisa scelta di tornare a uccidere dopo un lungo periodo di “astinenza”. Uccidere può dare alla testa, specialmente se si è tanto bravi a farlo come lui. Infine, c'èverso il finale, quando il leader fa una scoperta spiacevole “all'ultimo livello” della sua risalita attraverso l'edificio.