The Ring 3 - La nostra recensione

Presentato come sequel di The Ring 2 , dal quale lo separano circa dodici anni, e ri-titolato in modo da favorire, sarebbe più corretto riferirsi al nuovo film della saga iniziata con i J-horror Ringu di Hideo Nakata con il titolo originale di, e non - appunto - come The Ring 3 . Il plurale, infatti, sembra adattarsi meglio a questo, e di farne - dichiaratamente - un trampolino per eventuali sequel sulla scorta dei vari Paranormal Activity, ma solo in caso di successo al botteghino.Che probabilmente avremo, visto che il film ha, con buona pace del sempre più anacronistico circolare di una videocassetta e dell'insistere su, nelle dinamiche di base, ma anche per quanto riguarda la struttura del film - per il doppio prologo e il finale aperto - o marchi e apparizioni varie. In fondo, è quel che il pubblico si aspetta e che connota la serie, che in questo caso prosegue sulla strada aperta dall'ultimo film anche nello scambio a doppio senso tra i due livelli (reale e soprannaturale) su cui si svolgono l'azione e l'A questa voce troviamo le parti migliori, del gruppo di studio sull'Enigma Samara e del climax ecclesiastico finale, anche per la presenza di Johnny Galecki prima (che onestamente fatichiamo a scollare dal suo personaggio televisivo) e di Vincent D'Onofrio poi. Peccato che complessivamente faccianoda film di altro genere, incollate sulla solita griglia per darle una parvenza di novità. Purtroppo l'è totale, soprattutto mettendo insieme tutti i(il pedinamento iniziale del professore nel collage, l'insistenza di questi a non comunicare direttamente o alla segreteria telefonica la scoperta tenuta per il colpo di scena finale, qualche confusione nella gestione di personaggi storici e cronologia, la troppo rimandata vendetta della stessa Samara).E l'è inevitabile, per quanto si possa apprezzare la citazione - pur 'telefonata' sin dall'inizio - dele l'aggiornamento delle immagini maledette con la trovata del. Come sarà davvero di pochi - produzione esclusa - la speranza di vedere progredire la sequela di ulteriori capitoli, sempre meno solidi e capaci di rinverdire i fasti iniziali.