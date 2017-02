The Great Wall - La nostra recensione

Ormai anche il grande pubblico conosce il nome di Zh?ng Yìmóu , ma Zh?ng Yìmóu - per tutti è 'quello' di Lanterne rosse o Ju Dou, di Hero o La foresta dei pugnali volanti… Inevitabile che il film annunciato comeavesse suscitato una curiosità particolare. A partire dalla presenza di un attore mainstream come Matt Damon fino allo sfruttamento di un soggetto tanto iconico - e riconoscibile all'estero (oltre che dallo spazio, bufala conclamata sulla quale il film gioca, per altro rappresentandone) - come quello della Grande Muraglia che dà il titolo al film: The Great Wall Unache se da un lato sicuramente attrarrà un pubblico generalmente digiuno dell'estetica di questo maestro cinese, dall'altro. Almeno di quelli che potrebbero approcciarsi a questa nuova avventura con eccessiva rigidità e poca voglia di giocare… Il vero segreto di questo 'evento' nella storia cinematografica del filmmaker di Xi'an, infatti, è proprio quello di riuscire a suscitare meraviglia. Di proporre, narrativo e contenutistico, ma non per questo meno valida., un pozzo senza fondo di sorprese e di scenari fantastici (quando non fantasy) nel quale. Anche se i colori usati - e dominanti - ricordano più i power rangers (anche per le armature), che quel capolavoro che fu Hero . Che sarà bene dimenticare, per non fare confronti, soprattutto nel sentire i discorsi sull'onore o ammirare le evoluzioni dei nostri eroi. Rese spesso fin troppo 'invadenti' da un 3D tanto apprezzabile quanto 'aggressivo' verso lo spettatore.