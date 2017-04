The Bye Bye Man - La nostra recensione

Non si può negare che la presentazione deldi Stacy Title sia di quelle di impatto, per immagine e per comunicazione. L'"Non dirlo, non pensarlo" che ci viene proposto dl film e che porta allai protagonisti funziona, ma - come accade in alcuni giochi da bambini - la suaAl di là delche ci sforza di trasmettere, infatti, molto poco resta cui aggrapparsi se, di sorprendenti brividi o anche di una onesta serata horror. E. Non tanto per la presenza di una 'trasfigurata' Carrie-Anne Moss o di una carismatica Faye Dunaway , o perché avessimo creduto al fin troppo sentito(che se fosse vero ogni volta, non sapremmo più come chiamarlo, il Male), ma perché dalla "più giovane donna a ricevere una" - per il suo cortometraggio d'esordio, nel 1993 - sarebbe stato lecito attendersi di più.(con lei in almeno altre quattro occasioni precedenti, nessuna delle quali passata alla storia) Jonathan Penner, che pure aveva a disposizione un materiale molto interessante, quello dellatratta dal racconto The Bridge to Body Island di Robert Damon Schneck.Madelle origini del maniaco albino interpretato dal 'solito' Doug Jones e del suo infernale Gloomsinger, del significato delle monete che lo annunciano e del treno 4241 che lo porta in giro per il Paese. Tutto èmille volte - per altro accompagnate dall'agire dei vari personaggi (davvero il comodino vicino ai cassonetti? e il comportamento del fratello maggiore nel momento più drammatico?) - e buone per cercare di tenere la tensione di un racconto da campeggio. Ma qui il falò è spento.