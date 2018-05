Sergio & Sergei - La nostra recensione

NOTIZIE

26.05.2018 - Autore: Gian Luca Pisacane



Sergio & Sergei, una storia non del tutto inventata.



Un’amicizia “spaziale” ci porta in orbita attorno alla Terra, nel non troppo lontano 1992. L’Unione Sovietica era giunta al capolinea e Cuba, sua alleata storica, era prossima al collasso. L’epoca dei grandi regimi stava giungendo al termine, con la Guerra Fredda ormai conclusa e la corsa agli armamenti che apparteneva al passato. L’uomo non guardava più alle stelle come a un terreno di conquista: la luna era già stata raggiunta, e per Marte sarebbero dovuti passare decenni, anche solo per pensarci. Questo è lo scenario in cui si svolge

Sergei Krikalev è un cosmonauta realmente esistito. Il 19 maggio 1991 partì a bordo della Soyuz 12 per raggiungere la stazione orbitante Mir, in una missione all’apparenza ordinaria. Intanto l’Urss implose, il mondo cambiò, e Krikalev rimase sul Mir per più di ottocento giorni: un record, anche per il nuovo millennio. Il film racconta di un rapporto impossibile tra un radioamatore (professore universitario) e un astronauta. Entrambi sono prigionieri degli eventi. L’accademico cubano vive in un Paese dove la libertà non esiste, e chi non la pensa come il governo rischia di sparire per sempre. Sergei è prigioniero di una scatola di metallo in continuo movimento. Vorrebbe tornare dalla sua famiglia, ma la Russia appena nata non glielo permette. Nonostante appartengano a realtà lontane, i due si sentono molto vicini. Le loro voci si intrecciano, creano una melodia che cerca di uscire dagli schemi, di dare un po’ di colore alla vita degli oppressi. La fantasia si fonde con la routine, l’immaginario trasporta la platea in una favola, in cui in fondo vogliamo perderci per non smettere di sognare.



Guarda una clip dal film: il professore e il cosmonauta entrano in contatto

