Roberto Minervini racconta il razzismo in What You Gonna Do When the World's on Fire? - La Recensione

Dopo la partecipazione al Festival di Cannes con Stop the Pounding Heart e Louisiana, a distanza di sei anni da Bassa marea Roberto Minervini , e lo fa con, un film che continua la sua esplorazione dell'America comunemente detta "più profonda", di quegli, dove è più facile sentire, vedere, intercettare la 'pancia' del Paese.Un Paese dalle moltee dalle. Quella del razzismo, la conosciamo, ma - come ribadisce anche il regista marchigiano - da un punto di vista che inevitabilmente è il nostro, di occidentali, spesso bianchi, generalmente estranei asecondo diverse direttrici e su vari livelli. Questa almeno l'intenzione, visto che nel documentario (ma è sempre riduttivo chiudere i progetti di questo cineasta entro questa definizione) si seguono le storie diUna vita quotidiana che emerge con tutta la potenza dell', in molti casi, vestita della rabbia per una impotenza che non sembra cambiare negli anni e incorniciata dalle immagini del più folkloristo dei, festa che celebra da sempre la vicinanza tra Nativi americani (gli indiani, per intendersi) e neri, in particolare nel Sud 'confederato'.Purtroppo per quanto, stavolta la sensazione che l'esperienza lascia forse non riesce a essere quella voluta. Forse per l'enormità del problema, impossibile da ridurre a una forma - e una durata - cinematografica, per quanto estesa, ma probabilmente anche per unarispetto ad altre prove, nelle quali Minervini era riuscito a coniugare la testimonianza con una sorta di sviluppo,, lasciandoci a osservare un mondo dal quale continuiamo a restare. Magari invitandoci implicitamente a fare noi un passo in avanti per cercare di approfondirlo, e scoprire come 'va a finire'…