Questione di Karma - La nostra recensione

Conosciamo da tempo Edoardo Falcone come facente anche lui parte del 'Pack' italiano composto dai vari Brizzi, Bruno, Genovese. Ma di certo, dopo lunga pratica da sceneggiatore,come autore (insieme al fido Marco Martani) capace di utilizzare quella 'tradizione' per superarla. Quanto meno nella, come emerge dal suo nuovo Questione di Karma , commedia italiana al centro di molte discussioni e divenuta emblematica di uno scontro sul genere che sarebbe scorretto limitare e legare troppo al contingente.Anche perché l'esempio scelto, in realtà, si offre al pubblico forte di una serie diche nella maggior parte dei casi riescono ad elevarsi al di sopra della definizione di gag grazie ae di rispettarlo con equilibrio, ma soprattutto a un: dalla svagata Sandrelli alla sorprendente Ragonese , dall'esilarante Eros Pagni a un Fabio De Luigi più adulto fino al 'quasi cameo' di Philippe Leroy e l'Ernesto di Massimo De Lorenzo, che a molti ricorderà altri 'vicini di casa' complici Elio Germano , tornato con successo alla commedia con un ruolo che si rifà ampiamente a più celebri classici locali senza restarne condizionato o schiavo.Questi 'soliti sospetti' orchestrano, insomma, una sorta diin un duplice gioco tra i due protagonisti che ci accompagna lungo tutto il film. In un ampio e variegato tour della Capitale - scelta nelle sue diverse anime proprio per fornire, dai più 'sotterranei' ai più 'altolocati' - in unforse non del tutto omogeneo, ma