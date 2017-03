Non è un Paese per giovani - La nostra recensione

Giulia, Cristina, Jacopo sono solo alcuni dei- da Londra a Perth, da Bruxelles a Dubai e più lontano ancora - con i quali si apre e si chiude Non è un Paese per giovani di Giovanni Veronesi . Una sorta di comunità con la quale i protagonisti del film non hanno troppo a che spartire, ma che funge da comodo riferimento narrativo e che predispone il pubblico ad accettare la premessa della storia di Sandro () e Luciano (), accompagnati dalla Nora di una apprezzabileUna storia con, che non siano quelle date dalle commoventi immagini della Isla Grande, la Cuba dove idi turno vanno (spesati dai genitori) animati dal sacro fuoco dell'imprenditoria per scoprire poi che la felicità vera sta nella, quelli propri, difficili anche da riconoscere, ma non necessariamente simili a quelli imposti dal comune sentire.Onestà, amicizia, umanità, libertà, riconoscenza, giustizia… Verrebbe da chiedersi se Valeria Solarino, come la sua Anna nel precedente Una donna per amica , abbia appuntato sul suo taccuino ipiù prevedibili di cui il film è ricco. A partire dall'inflazionato titolo. Che potremmo facilmente superare, con una generalizzazione ulteriore - ovviamente poco patriottica - considerando l'Italia un Paese 'non per onesti' più che 'per giovani'. Concedendoci un'ulteriore frase fatta e con buona pace di un leitmotiv che continua a ridurre una realtà ben più drammatica.Ma nonostante tutto questo, Giovanni Veronesi ce l'ha fatta, ancora.è un tipo… un po' come i suoi film. Molti di quali non convincono, ma finiscono per vincere le resistenze. Quelle intellettuali, almeno. Sono film, come in questo caso, nei qualida parentesi funzionali (come quella di Nino Frassica), che si fondano su singole situazioni più che su un'evoluzione omogenea, su personaggi (anche non abbastanza caratterizzati) più che sulla direzione degli attori, ma che riescono a distinguersi per la loro. Non proprio degli Instant Movie, ma quasi. Nei quali ci si trova imbambolati ad ammirare le cornici, la coreografia complessiva, più che a concentrarsi sulla censura dei singoli dettagli.