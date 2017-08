Narcos: la recensione della terza stagione in arrivo su Netflix 

NOTIZIE

NARCOS 3: GUARDA LA FEATURETTE DIETRO LE QUINTE Nel corso delle prime due acclamate stagioni, Narcos non ha mai nascosto di essere 50% fatti e 50% finzione. La necessità di modificare un po' gli avvenimenti o spostarne alcuni nel tempo per creare suspense e pathos, oltre a mantenere viva l'attenzione dello spettatore seriale, è importante quanto l'aderenza al vero, e così abbiamo visto morire personaggi che non sono mai morti e seguito dilemmi morali (quelli dell'agente Peña, specialmente) totalmente inventati.

Carlo Bernard, Chris Brancato e Doug Miro hanno scelto la via di mezzo: dentro



Ora che la storia di Pablo Escobar ( Wagner Moura ) è stata raccontata, la serie Netflix si è trovata di fronte a una decisione importante: cassare del tutto i protagonisti delle prime due stagioni per rispettare completamente l'avvicendamento degli eventi (gli agenti Murphy e Peña hanno lasciato per sempre la Colombia dopo la morte di Escobar), oppure prendersi una grossa licenza narrativa e tenerli in gioco. Gli autori hanno scelto la via di mezzo: dentro Pedro Pascal , nel ruolo di uno Javier Peña promosso, fuori Boyd Holbrook . Peña diventa così il narratore degli eventi e, per quanto la sua controparte reale non fosse presente all'epoca delle indagini sul cartello di Cali, rappresenta in senso lato la DEA e il suo apporto all'operazione.

una coppia di potenziali nuovi protagonisti, due giovani agenti che ricordano Murphy e Peña anche “graficamente” (il biondo e il moro), pur essendo diversi nel carattere. Si tratta di Chris Feistl (non solo sostituire, ma moltiplicare.

Ma i nuovi episodi introducono anche, due giovani agenti che ricordano Murphy e Peña anche “graficamente” (il biondo e il moro), pur essendo diversi nel carattere. Si tratta di Chris Feistl ( Michael Stahl-David ) e Daniel Van Ness ( Matt Whelan ). Sono loro a scendere in campo in prima persona a Cali mentre Peña se ne sta all'ambasciata di Bogotà a dare ordini. Entra nel cast come regular anche Shea Whigham , ottimo caratterista visto anche in Fargo e Death Note , nei panni di un altro agente DEA. Insomma, Narcos sembra seguire la regola d'oro delle serie che hanno dovuto rimpiazzare i loro protagonisti:

Così seguiamo indagini diverse da parte di agenti diversi, mentre allo stesso tempo ci viene raccontato il punto di vista del cartello di Cali. Dopo aver lavorato con la CIA e Peña per far crollare l'impero di Escobar, ora è diventato il nemico pubblico numero uno in Colombia. Ma attenzione: la serie prende una direzione interessante perché non racconta la sfida tra le autorità e un cartello disposto a tutto pur di portare avanti gli affari. Al contrario: i boss di Cali decidono subito di chiudere le attività e iniziano a negoziare con il governo colombiano per uscirne ricchi e pressoché puliti. Solo che Peña non ci sta e si mette contro anche la CIA pur di chiudere i conti rimasti in sospeso.

Altro dato da tenere presente: il cartello di Cali è ben diverso da quello di Medellin. I boss di Cali sono ben diversi da Pablo Escobar. I fratelli Rodriguez, Gilberto (Damian Alcazar) e Miguel (Francisco Denis), e il loro socio Pacho Herrera (Alberto Ammann) sono rappresentati come dei veri e propri businessman, freddi e calcolatori laddove Escobar era sanguigno e impulsivo, eleganti e riservati laddove il boss di Medellin era sopra le righe e sempre alla ricerca di attenzione. Ne consegue anche un cambio di tono nella serie.



Altro dato da tenere presente: il cartello di Cali è ben diverso da quello di Medellin. I boss di Cali sono ben diversi da Pablo Escobar. I fratelli Rodriguez, Gilberto () e Miguel (), e il loro socio Pacho Herrera () sono rappresentati come dei veri e propri businessman, freddi e calcolatori laddove Escobar era sanguigno e impulsivo, eleganti e riservati laddove il boss di Medellin era sopra le righe e sempre alla ricerca di attenzione. Ne consegue anche un cambio di tono nella serie.

Dopo aver visto i primi quattro episodi della stagione 3, possiamo dire che Narcos è ancora coinvolgente e ben realizzato. Ha ovviamente perso un cattivo di grande impatto e non può sperare di replicare in quanto a fascino perverso: come detto, i nuovi boss sono più simili a yuppie corrotti che a veri e propri mafiosi spietati (non che non lo siano). La presenza di Peña, inoltre, risulta un po' forzata, anche se indispensabile da un punto di vista di fidelizzazione del pubblico. E poi Pedro Pascal è sempre perfetto nel ruolo. C'è poi la tendenza a plot più “televisivi”, o se vogliamo cinematografici, con colpi di scena e twist narrativi che non sembrano aderire molto alla realtà dei fatti.

Resta da vedere quanto Netflix abbia intenzione di tirare la corda sulla storyline di Cali. Il materiale sembra destinato a una sola stagione, perché il conto alla rovescia verso la fine “legalizzata” del cartello è molto serrato. Le possibilità sono due: o Netflix tenterà di stiracchiare la saga di Cali su due stagioni (ma sembra esserci molta meno carne al fuoco rispetto a Escobar), oppure chiuderà la storia con la terza stagione. Questa è, a nostro avviso, l'opzione migliore. Una quarta stagione potrebbe eventualmente uscire dalla Colombia e raccontare i cartelli messicani, o altri, rimpiazzando totalmente il cast e spostandosi avanti o indietro nel tempo. E trovando, oltretutto, un cattivo che possa essere un degno successore di Escobar, ora onestamente assente dalla serie.

La terza stagione di Narcos debutterà su Netflix il primo settembre.