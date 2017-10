Mazinga Z Infinity, recensione: il reboot di Mazinga non tradisce il mito

NOTIZIE

29.10.2017 - Autore: Alessia Laudati (Nexta)



Mazinga di G? Nagai regalandogli una nuova modernità. Il reboot d'animazione del regista Junji Shimizu con protagonista Mazinga Z, prima versione del robot, o "mecha", della saga, ha il merito di non essere solamente un’operazione nostalgica o celebrativa del mito di Mazinga. Il film di animazione fa di più. Ripercorre in gran parte gli elementi tradizionali dell'anime – soprattutto quelli contenuti nelle serie Mazinga Z e Il Grande Mazinga – e declina diversamente il tema classico del cartone, l’uso della tecnologia con scopi pacifici o bellicosi, con lo scopo di dire qualcosa di più contemporaneo sul nostro mondo.



LEGGI ANCHE: TRAILER ITALIANO MAGINZA INFINITY







Sono passati infatti 45 anni dall’esordio in TV di Mazinga Z e l’evoluzione è oltremodo necessaria. Non rinnegare del tutto la tradizione e se possibile riverniciare il personaggio didiregalandogli una nuova modernità. Ilcon protagonista Mazinga Z, prima versione del robot, o "mecha", della saga, ha il merito di non essere solamente un’operazione nostalgica o celebrativa del mito di Mazinga. Il film di animazione fa di più. Ripercorre in gran parte gli elementi tradizionali dell'anime – soprattutto quelli contenuti nelle serie Mazinga Z e Il Grande Mazinga – e declina diversamente il tema classico del cartone, l’uso della tecnologia con scopi pacifici o bellicosi, con lo scopo di dire qualcosa di più contemporaneo sul nostro mondo.Sono passati infatti 45 anni dall’esordio in TV die l’evoluzione è oltremodo necessaria.

i personaggi iconici dell’universo di Mazinga: Koji Kabuto (Ryo in italiano), Sayaka Yumi, Shiro Kabuto, Mucha, il cattivo Dottor Inferno e persino Tetsuya Tsurugi, pilota del robot Grande Mazinga, versione successiva alla macchina Mazinga.



Senza troppi stravolgimenti ritroviamo quindi: Koji Kabuto (Ryo in italiano), Sayaka Yumi, Shiro Kabuto, Mucha, il cattivo Dottor Inferno e persino Tetsuya Tsurugi, pilota del robot Grande Mazinga, versione successiva alla macchina Mazinga.

Il film ha inizio con lo scatenarsi di una nuova battaglia tra forze del Bene e del Male e così facendo ripercorre tutto l’immaginario classico della saga con grande cura tecnica e avvincenti scene di guerra tra robot. A rimanere immutato è sicuramente il conflitto dell’eroe principale Kabuto, sempre diviso tra l’uso buono delle armi di cui è in possesso, per esempio con lo scopo di difendere l’umanità, o con fini malvagi, per estinguerla. Tuttavia la figura del pilota vive un'evoluzione sensibile del suo personaggio. Koji non è più il ragazzo di un tempo e ormai grande si preoccupa dello step esistenziale successivo, metter su famiglia. Contemporaneamente però è impegnato nel dominare le paure che scaturiscono dal dover diventare grandi. Di moderno, oltre all’evoluzione di Koji, c’è anche la visione geopolitica dell’umanità, qui raccontata come organismo la cui debolezza è rappresentata dal non essere sempre capace di unirsi in maniera coesa di fronte a una minaccia esterna. Con queste due chiavi da "maggiorenne" il film affronta l’ennesima avventura di Mazinga realizzando un reboot credibile che piacerà ad appassionati e cultori della saga come ai neofiti del mondo mazinghiano.



Insomma, Mazinga è definitivamente tornato ed è in ottima forma.

Mazinga Z Infinity, in uscita il 31 ottobre, è distribuito da Key Films (Lucky Red).